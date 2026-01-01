African

75 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
afrobeats

afrobeats

161 views

Soft Naija

Soft Naija

1.7K views

Enjoy

Enjoy

1.7K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

471 views

Stephen 003

Stephen 003

1.2K views

hustle vibe

hustle vibe

258K views

High Life Music

High Life Music

972 views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

40K views

Birthday Celebration

Birthday Celebration

11K views

Tinos Makossa jams

Tinos Makossa jams

1.8K views

Amapiano

Amapiano

4.4K views

Mood

Mood

149 views

rough amapiano

rough amapiano

4.8K views

Feel Good

Feel Good

547 views

Throwback signature

Throwback signature

266 views

Bongo Bangers

Bongo Bangers

1.5K views

AmaPiano (2025)

AmaPiano (2025)

836 views

2026 Playlist

2026 Playlist

260 views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

329 views

Car playlist

Car playlist

497 views

Amapiano noma

Amapiano noma

527 views

Happiness Radio

Happiness Radio

3.1K views

Vibes

Vibes

306 views

car playlist

car playlist

1.1K views

Good hit

Good hit

18K views

Naija

Naija

11K views

amapiano songs

amapiano songs

217 views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

27K views

fresh naija

fresh naija

959 views

Piano

Piano

334 views

Throwback Naija Vibes

Throwback Naija Vibes

1.1K views

my music p

my music p

81K views

besoin

besoin

300 views

2025 December (hits only)

2025 December (hits only)

12K views

Amapiano

Amapiano

548 views

80’s Nigeria

80’s Nigeria

26K views

House

House

5.7K views

Afrobeat

Afrobeat

2.4K views

East Africa

East Africa

1.3K views

AmaPiano

AmaPiano

836 views

Vibes

Vibes

666 views

Vibe songs

Vibe songs

467 views

Naija

Naija

8.7K views

Barça African Connect

Barça African Connect

162 views

back then

back then

313 views

Amapiano

Amapiano

263 views

old school Nigeria

old school Nigeria

7.2K views

December playlist

December playlist

1.4K views

Saturday bangers

Saturday bangers

241 views

Nigerian

Nigerian

1.8K views