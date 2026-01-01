Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
Pop

Pop

10K views

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

프로젝트헤일메리 독서 배경음악

4.6K views

James Bond

James Bond

1.3K views

[My] Instrumentals

[My] Instrumentals

468 views

halloween

halloween

942 views

Disney

Disney

111K views

Samantha Movies songs

Samantha Movies songs

161K views

드라마 OST

드라마 OST

901 views

блестящие находки

блестящие находки

84K views

Instrumental Pt. 3: Piecefull

Instrumental Pt. 3: Piecefull

1.4K views

Movie Magic

Movie Magic

1.2K views

party

party

303 views

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

Grammy Songs of the Year (1959-Present)

155 views

Broadway Belting

Broadway Belting

135K views

Trivia songs

Trivia songs

701 views

잔잔

잔잔

219 views

Musicals

Musicals

1K views

Heaven knows

Heaven knows

467K views

도요한

도요한

1.8K views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

12K views

Halloween

Halloween

62K views

Disney Favs

Disney Favs

616K views

Disney

Disney

39K views

Favorite Disney Songs

Favorite Disney Songs

1.4K views

James Bond : les indispensables

James Bond : les indispensables

2.3K views

Tarantino Tunes

Tarantino Tunes

1K views

Soundtracks

Soundtracks

668 views

드라마

드라마

23K views

Workout Time!

Workout Time!

32K views

Mysterious

Mysterious

3.4K views

Alex likes theses songs!!

Alex likes theses songs!!

231 views

Из фильмов

Из фильмов

12K views

Musicals

Musicals

964 views

Happy songs

Happy songs

80K views

Book reading

Book reading

448 views

Musical Theater

Musical Theater

21K views

OPM

OPM

150 views

A Time, and A Place

A Time, and A Place

392 views

잔잔

잔잔

441 views

Beats

Beats

710 views

드라마

드라마

753 views

Disney

Disney

127K views

workout

workout

72K views

Tarantino Movies

Tarantino Movies

9K views

my movie soundtracks

my movie soundtracks

172K views

Favorites - Soft Instrumental

Favorites - Soft Instrumental

613 views

cosmic horror/lovecraftian horror

cosmic horror/lovecraftian horror

394 views

그래미 어워드 올해의 노래상 수상자 (1959~)

그래미 어워드 올해의 노래상 수상자 (1959~)

154 views

Girl Vibe

Girl Vibe

30K views

Cara's birthday party

Cara's birthday party

422K views