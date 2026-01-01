Arabic

122 playlist(s)

Arabs Abroad

Arabs Abroad
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Gamed

Gamed
Aywa Araby

Aywa Araby
Tarab

Tarab
Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
رومنسى

رومنسى

214K views

شكد عراقي

شكد عراقي

1.2M views

اغاني جديده

اغاني جديده

31K views

فرح

فرح

876 views

Playlist Groom

Playlist Groom

575 views

عراقي

عراقي

184 views

Iraqi

Iraqi

1.2M views

قائمتي

قائمتي

211K views

هيب هوب مصري

هيب هوب مصري

2.7K views

رقص

رقص

632K views

غداره

غداره

2K views

شيلة

شيلة

666K views

تسعيناتي

تسعيناتي

64K views

حزين

حزين

18K views

اغاني عراقية

اغاني عراقية

34K views

Arabic

Arabic

14K views

عيد ميلادي

عيد ميلادي

1.2K views

مفضّلة

مفضّلة

83K views

Old But Gold

Old But Gold

13K views

أجمل أغاني مغربيه 2026

أجمل أغاني مغربيه 2026

43K views

Rap

Rap

662 views

سفير

سفير

249K views

بريميم

بريميم

2.7K views

كوكتيل مغربي

كوكتيل مغربي

586K views

Netlife أغاني عراقية

Netlife أغاني عراقية

16K views

اغانى الطرب

اغانى الطرب

229K views

كوكتيل

كوكتيل

165K views

Nostalgie

Nostalgie

24K views

Love

Love

139K views

Arabic mix

Arabic mix

952 views

شيلات

شيلات

8.5K views

Arabicc

Arabicc

502 views

فرح

فرح

19K views

Arabic

Arabic

1.4K views

برا مربي ريسبي

برا مربي ريسبي

5.1K views

Mix - علا روحي راني حشمان

Mix - علا روحي راني حشمان

251K views

Summer 2025

Summer 2025

62K views

عراقي

عراقي

347 views

Lebanese 2023

Lebanese 2023

2.2M views

مهرجانات

مهرجانات

8K views

كنا فين وبقينا فين

كنا فين وبقينا فين

31K views

اغانى

اغانى

2.5M views

رومنسي

رومنسي

693 views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

277 views

اغاني تنفع اهداء

اغاني تنفع اهداء

22K views

اغاني الثمانيات

اغاني الثمانيات

9.9K views

اكشن

اكشن

423 views

اغاني

اغاني

107K views

Chill

Chill

732 views

مزكني

مزكني

1.3K views