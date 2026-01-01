Bollywood & Indian

86 playlist(s)

Bollywood Hitlist

Bollywood Hitlist
I-Pop Hits!

I-Pop Hits!
Bollywood Romance Hitlist

Bollywood Romance Hitlist
Bollywood Dance Hitlist

Bollywood Dance Hitlist
Tollywood Hitlist

Tollywood Hitlist
Bollywood Essentials

Bollywood Essentials
Kollywood Hitlist

Kollywood Hitlist
Sandalwood Hitlist

Sandalwood Hitlist
Mollywood Hitlist

Mollywood Hitlist
Kollywood Essentials

Kollywood Essentials
Tollywood Essentials

Tollywood Essentials
Punjab Fire

Punjab Fire
Punjabi Essentials

Punjabi Essentials
Indie Rising

Indie Rising
EKDUM

EKDUM
Sub Condiment

Sub Condiment
Indian Indie Essentials

Indian Indie Essentials
Desi Hip Hop Essentials

Desi Hip Hop Essentials
Desi Hip Hop X

Desi Hip Hop X
Hindustani Essentials

Hindustani Essentials
Carnatic Essentials

Carnatic Essentials
Ghazal Essentials

Ghazal Essentials
Bollywood Retro Romance

Bollywood Retro Romance
Punjabi Dance Hitlist

Punjabi Dance Hitlist

Bollywood Romance Essentials

Bollywood Romance Essentials
Bollywood Dance Essentials

Bollywood Dance Essentials
'90s Bollywood

'90s Bollywood
Haryanvi Hitlist

Haryanvi Hitlist
Uncut Bollywood

Uncut Bollywood
Bollywood Heartbreak

Bollywood Heartbreak
Bollywood Love Aaj Kal

Bollywood Love Aaj Kal
Punjabi Romance Hitlist

Punjabi Romance Hitlist
Punjabi Party

Punjabi Party
Pop Tadka

Pop Tadka
Bollywood Drip

Bollywood Drip
Haryanvi Dance Hitlist

Haryanvi Dance Hitlist
90s favourites

90s favourites

1.6K views

workout

workout

134 views

Hindi 2024

Hindi 2024

31K views

Vibe

Vibe

276 views

latest

latest

7.4K views

Hindi chill mix Dec 2025

Hindi chill mix Dec 2025

431 views

JH Playlist

JH Playlist

608 views

Hindi song

Hindi song

3.6K views

Night melody

Night melody

883 views

Hindi songs

Hindi songs

45K views

Famous kannada

Famous kannada

925 views

New Songs

New Songs

1.5K views

Soft Serve

Soft Serve

317K views

Telugu songs

Telugu songs

555 views

acoustic

acoustic

1.1K views

Morning carnatic

Morning carnatic

8.6K views

Song for Audi

Song for Audi

158K views

Bollywood latest

Bollywood latest

722 views

Indian Rap

Indian Rap

217 views

Car playlist

Car playlist

8.6K views

Malayalam

Malayalam

1K views

Rock

Rock

1.2K views

lovely song

lovely song

7K views

All Out 90s Hindi

All Out 90s Hindi

4.8K views

प्रीत की चादर में

प्रीत की चादर में

4K views

Haryana Best

Haryana Best

4.5K views

Sachin - Bolly

Sachin - Bolly

947 views

Indian Hip Hop

Indian Hip Hop

505 views

car driving

car driving

940 views

Aman's Mixtape

Aman's Mixtape

3.5K views

Telugu Hits

Telugu Hits

1.7K views

Calm (Instrumentals)

Calm (Instrumentals)

21K views

car songs

car songs

763 views

Fusion

Fusion

18K views

Peace

Peace

213 views

Ghazal

Ghazal

279 views

Melody songs

Melody songs

6.4K views

Desi House music

Desi House music

233 views

Punjabi

Punjabi

927 views

Dance

Dance

206K views

The Punjabi Corner

The Punjabi Corner

13K views

Travel

Travel

2.9K views

morning ragas

morning ragas

14K views

#LoveSongs

#LoveSongs

973 views

JM Music

JM Music

425 views

Party songs

Party songs

16K views

2026 Telugu

2026 Telugu

11K views

Ali music

Ali music

150K views

Fusion Carnatic

Fusion Carnatic

17K views

Indie Selects by Shoonya

Indie Selects by Shoonya

4K views