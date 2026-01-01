Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Folklore

Folklore

107 views

પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

Mega chill playlist

Mega chill playlist

452 views

Pub music

Pub music

802 views

Picking grinning and dip spitting music

Picking grinning and dip spitting music

67K views

Heart Of The Storm

Heart Of The Storm

1.5K views

Love song

Love song

27K views

working song

working song

3.6K views

Hawaiian

Hawaiian

416 views

Country Play list

Country Play list

829 views

Heart of the Woods

Heart of the Woods

5.3K views

pop acústico

pop acústico

125 views

Hopeless romantic

Hopeless romantic

29K views

OPM

OPM

629 views

Campfire song

Campfire song

120 views

Boleros de mi vida

Boleros de mi vida

448 views

まったり聴く歌

まったり聴く歌

833 views

Car song

Car song

913 views

Acoustic

Acoustic

6.2K views

Spring 2026

Spring 2026

642 views

road trip

road trip

574 views

Irish

Irish

372 views

Sunset

Sunset

270 views

Chilled drive

Chilled drive

27K views

Camping

Camping

536 views

Tagalog accoustic

Tagalog accoustic

47K views

Calming

Calming

4.8K views

River Fly

River Fly

295 views

Clásicos

Clásicos

4.7M views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.3K views

70s music

70s music

1.3K views

midnight rider

midnight rider

3.1K views

Cozy Stitching Playlist

Cozy Stitching Playlist

158 views

Bright Leaves, Cold Air

Bright Leaves, Cold Air

395 views

Guitar inspiration

Guitar inspiration

1.2K views

Прикольний блюз

Прикольний блюз

808 views

Acoustic Guitar

Acoustic Guitar

1K views

Hawaii

Hawaii

245 views

folk songs

folk songs

2K views

2025 Tamil

2025 Tamil

42K views

Soulful R&B

Soulful R&B

9.8K views

Best Irish songs

Best Irish songs

32K views

Road trip

Road trip

138 views

OPM

OPM

9.9K views

playlist Lou

playlist Lou

408 views

Off to the wilderness

Off to the wilderness

466 views

Best Bollywood Party Songs 🥳

Best Bollywood Party Songs 🥳

100K views

умение немедленно дому

умение немедленно дому

13K views

Cabin 2024

Cabin 2024

347 views

Awesome Folk 60’s

Awesome Folk 60’s

9.7K views