J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
好きなやつ

好きなやつ

150K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.3K views

大好きな曲

大好きな曲

328 views

カラオケ2 歌えない

カラオケ2 歌えない

4.8K views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

138 views

好きな曲

好きな曲

132 views

人気

人気

21K views

オススメ

オススメ

2.7K views

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

My Best Japanese Anime Songs in Spring of 2026

439 views

姫ビック

姫ビック

62K views

懐ソン３

懐ソン３

84K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

1.1K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

807 views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

6.8K views

オリジナルソング

オリジナルソング

2.1K views

聴きたい曲

聴きたい曲

168 views

1970年代

1970年代

7.2K views

いろいろ

いろいろ

586 views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

26K views

お気に入り

お気に入り

316 views

プレイリスト

プレイリスト

1.6K views

80'ヒット

80'ヒット

312 views

いい曲

いい曲

259 views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

833 views

最新ドラマ主題歌

最新ドラマ主題歌

554K views

懐かしい

懐かしい

10K views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

1.5K views

マイベスト

マイベスト

3.7K views

お気に入り

お気に入り

3.8K views

ポップス

ポップス

3.7K views

アイドル

アイドル

724 views

好き

好き

7.8K views

最近のお気に入り

最近のお気に入り

4.2K views

うた

うた

6.9K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

417 views

最新好きな曲

最新好きな曲

40K views

アニソン

アニソン

22K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

421 views

ドライブ

ドライブ

5K views

ドラマ

ドラマ

312 views

お気に入り

お気に入り

1.3K views

アイドル

アイドル

793 views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

春ドラマ

春ドラマ

452 views

なつかし

なつかし

286K views

カラオケ

カラオケ

389 views

青春ベスト

青春ベスト

19K views

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

遠征ラジオ用アイドルプレイリスト🌟

471 views

昭和ヒット

昭和ヒット

218K views

おちつく

おちつく

1.8K views