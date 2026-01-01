Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
want to hear

want to hear

219 views

Doomer Music

Doomer Music

1.1K views

Músicas indies alegres

Músicas indies alegres

347 views

Jamel rockt den Förster 2024

Jamel rockt den Förster 2024

941 views

Mi maestro ideal

Mi maestro ideal

124 views

Para dedicar

Para dedicar

2.5K views

Traurige Atzen Stunden

Traurige Atzen Stunden

58K views

Chilly

Chilly

392 views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

4.6K views

Favorite Songs #103

Favorite Songs #103

641 views

romance

romance

236 views

indie smile

indie smile

7.8K views

on a winter day

on a winter day

453 views

잔 팝

잔 팝

200 views

i’d throw myself mouth-open into the ocean for the chance to drown somewhere you might see

i’d throw myself mouth-open into the ocean for the chance to drown somewhere you might see

404 views

Apocalypse '26 Summer Mix

Apocalypse '26 Summer Mix

638 views

Awesome Brit Pop

Awesome Brit Pop

27K views

Regular Rotation

Regular Rotation

3.6K views

Boleros para chambiar

Boleros para chambiar

13K views

Araba

Araba

462 views

so alternativas

so alternativas

3.3K views

Vibes

Vibes

480 views

White Boy Trunks

White Boy Trunks

465 views

‘10s Nostalgia

‘10s Nostalgia

165K views

March 2026

March 2026

201 views

Too Big To Fail

Too Big To Fail

218 views

My Alternative

My Alternative

4.9K views

Spring 2026

Spring 2026

1.6K views

Indie chill

Indie chill

867 views

Jazz Groove pop?

Jazz Groove pop?

175 views

Winter 2026

Winter 2026

564 views

For me

For me

944 views

Govball 2026 Sunday

Govball 2026 Sunday

233 views

warmer & warmer

warmer & warmer

256 views

para pasar el tiempo

para pasar el tiempo

223 views

Sıkıldım

Sıkıldım

384 views

The Ladies

The Ladies

201 views

Volando en boleros-

Volando en boleros-

182 views

indie

indie

263 views

Indie Brasil

Indie Brasil

500 views

Vibes

Vibes

754 views

I can no longer listen to the sound of men singing

I can no longer listen to the sound of men singing

713 views

Relax 21

Relax 21

234 views

00 Alternativo News

00 Alternativo News

153 views

Mood improve

Mood improve

1.9K views

Summer 2025

Summer 2025

1.1K views

2025 Current Alternative

2025 Current Alternative

138 views

Alternative Indie

Alternative Indie

923 views

Podzimní Chill

Podzimní Chill

150 views

Car chillin

Car chillin

266 views